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Царьград

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Приехала за золотом: в Челябинской области орудовала цыганка-гастролёрша

Приехала за золотом: в Челябинской области орудовала цыганка-гастролёрша

Женщина приехала из Свердловской области.Житель Миасса обратился в полицию. Мужчина пожаловался, что из его квартиры по улице Трактовой пропало добро на сумму более 60 тысяч рублей — деньги и золотые украшения.

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