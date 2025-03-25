В Удмуртии стартовала вакцинация домашней птицы против гриппа

Удмуртия. В Удмуртии начали вакцинировать домашнюю птицу против птичьего гриппа. Профилактическое мероприятие проводится в рамках месячника по обеспечению эпизоотического благополучия, сообщили в главном управлении ветеринарии Удмуртии.
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