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SUSANIN

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В Удмуртии стартовала вакцинация домашней птицы против гриппа

В Удмуртии стартовала вакцинация домашней птицы против гриппа

Удмуртия. В Удмуртии начали вакцинировать домашнюю птицу против птичьего гриппа. Профилактическое мероприятие проводится в рамках месячника по обеспечению эпизоотического благополучия, сообщили в главном управлении ветеринарии Удмуртии.

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