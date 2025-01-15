Балицкий назвал фейком сообщения об эвакуации в Запорожье

Балицкий: сообщения об эвакуации в Васильевском округе являются фейком Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опроверг распространяемую в соцсетях информацию об эвакуации населения из Васильевского муниципального округа.
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