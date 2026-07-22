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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская о «Спартаке»: «Пока не готов к борьбе за чемпионство. Войти в тройку уже будет достижением»

Ольга Смородская не верит, что «Спартак» поборется за чемпионство в новом сезоне «Альфа-Банк» РПЛ. В прошлом сезоне красно-белые заняли в турнире 4-е место и выиграли FONBET Кубок России.

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