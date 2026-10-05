Андрей Воробьев назначил Михаила Криворучко главой Павловского Посада

В Подмосковье продолжается обновление управленческих команд после выборов, при этом кадровые решения принимают с учетом опыта и результатов работы специалистов.
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