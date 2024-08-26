Женщину, которая шла по КАД с ребенком, поселили в кризисную квартиру

Специалисты получили документы для транспортировки семьи по месту жительства После широкой огласки истории о женщине, которая шла с маленьким ребёнком в коляске пешком по КАД, судьбу семьи на контроль взяла Анна Митянина, сообщили сегодня в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка.