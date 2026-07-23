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Татар-информ

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Ветеринарный фельдшер из Татарстана победила во всероссийском конкурсе

Ветеринарный фельдшер из Татарстана победила во всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ Татьяна Спирина из Тетюшского района Татарстана стала победительницей федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации для ветеринарных фельдшеров.

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