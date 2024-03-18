В Ивановской области составят и опубликуют план ремонта региональных дорог на 5 лет

В Ивановской области составят и опубликуют план ремонта региональных дорог на 5 летТакую задачу поставил губернатор перед профильным департаментом и муниципальными образованиями на совещании по итогам работы в дорожной сфере за 2023 год и планам на 2024-й.
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