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Иваново

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В Ивановской области составят и опубликуют план ремонта региональных дорог на 5 лет

В Ивановской области составят и опубликуют план ремонта региональных дорог на 5 лет

В Ивановской области составят и опубликуют план ремонта региональных дорог на 5 летТакую задачу поставил губернатор перед профильным департаментом и муниципальными образованиями на совещании по итогам работы в дорожной сфере за 2023 год и планам на 2024-й.

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