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Несекретные материалы

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Телефонные мошенники теряют хватку. Крупнейшие российские операторы зафиксировали резкое падение

Телефонные мошенники теряют хватку. Крупнейшие российские операторы зафиксировали резкое падение

Число подозрительных вызовов в России сократилось в несколько раз за 2026 год. Крупнейшие операторы заблокировали миллиарды звонков, но мошенники сменили тактику: теперь в ход идут вредоносные программы и фальшивые инвестиционные схемы.

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