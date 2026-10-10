Телефонные мошенники теряют хватку. Крупнейшие российские операторы зафиксировали резкое падение

Число подозрительных вызовов в России сократилось в несколько раз за 2026 год. Крупнейшие операторы заблокировали миллиарды звонков, но мошенники сменили тактику: теперь в ход идут вредоносные программы и фальшивые инвестиционные схемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Reuters: Россия м...
- Обозначен основно...
- Обозначен основно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым