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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Робертсон перед Германией: «Мне нравится быть капитаном Шотландии. Надеюсь, приведу команду к положительному результату» 

Матч открытия Евро-2024 пройдет сегодня в Мюнхене. «Мы в курсе, что в Мюнхене собрались наши семьи и Тартановая (шотландские фанаты – прим.

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