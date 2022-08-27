На Красной площади Москвы состоялось торжественное открытие Фестиваля «Спасская башня»

В пятницу, 26 августа, на Красной площади Москвы состоялось торжественное открытие юбилейного XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», на котором выступили двадцать семь российских и иностранных коллективов.
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