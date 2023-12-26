Скажете, что нечего и сравнивать, Владимир это величина, зубр, вельможа, министров одергивает и губернаторов.
КТО КРУЧЕ, ДАНЯ МИЛОХИН ИЛИ ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ?
Комментарии
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АИ
Анатолий Ишимбаев
￼￼￼￼да надоел уже всем Милохин! Засуньте себе в попу!
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14 час.
NB
Nikolay Boyko
Лучше в жопу
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13 час.
Надежда
Тегезен, ты, походу, сам из таких милохиных, что пишешь о нем, как о неглупом, хотя он необразован, ленив и желает только кривляться перед камерой!..
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13 час.
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