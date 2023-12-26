КТО КРУЧЕ, ДАНЯ МИЛОХИН ИЛИ ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ?

￼￼￼￼да надоел уже всем Милохин! Засуньте себе в попу!

Надежда

Тегезен, ты, походу, сам из таких милохиных, что пишешь о нем, как о неглупом, хотя он необразован, ленив и желает только кривляться перед камерой!..