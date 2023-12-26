Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Кузнецов
    ГОЛУБОЙ, ГОЛУБОЙ! - НЕ ХОТИМ ДРУЖИТЬ С ТОБОЙ!"Голубые огоньки ...
  • Роман Романов
    Я помню раз общался с вами и из этого общения сделал вывод , что вы женщина. Вы писали то от мужского рода, то от жен...Девушку в форме Z...
  • Владимир Соколов
    тогда зп становится меньше))Хрупкий парнишка ...

КТО КРУЧЕ, ДАНЯ МИЛОХИН ИЛИ ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ?

КТО КРУЧЕ, ДАНЯ МИЛОХИН ИЛИ ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ?

Скажете, что нечего и сравнивать, Владимир это величина, зубр, вельможа, министров одергивает и губернаторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АИ
Анатолий Ишимбаев
￼￼￼￼да надоел уже всем Милохин! Засуньте себе в попу!
Ответить
14 час.
NB
Nikolay Boyko
Лучше  в  жопу
Ответить
13 час.
Надежда
Тегезен, ты, походу, сам из таких милохиных, что пишешь о нем, как о неглупом, хотя он необразован, ленив и желает только кривляться перед камерой!..
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх