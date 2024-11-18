«Немцы били-били!»: приграничные волонтеры рассказали, как вывезли из-под обстрелов ВСУ 98-летнюю участницу Сталинградской битвы

У бабушки было спутано сознание, поэтому она думала, что это продолжение Великой ОтечественнойРуководитель волонтерской группы «Помощь кореневцам» Мария Скроб рассказала, с какими трудностями им пришлось столкнуться при эвакуации ветеранов Великой Отечественной войны из оккупированных районов Курской области.
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