В Рязанской области полицейские и общественники провели для студентов профилактическую акцию «Верный шаг»

В городе Шацке Рязанской области инспекторы Госавтоинспекции совместно с членами общественного совета при территориальном подразделении полиции и администрацией Шацкого агротехнологического техникума в рамках широкомасштабной профилактической акции «Верный шаг» провели познавательно-развлекательную программу «Знатоки ПДД».
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