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На руинах Страны Советов

26 182 подписчика

BadComedian объяснил пустые кинозалы на премьере "Колобка"

BadComedian объяснил пустые кинозалы на премьере "Колобка"

Российский блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) заявил "Газете.Ru", что фильм "Последний богатырь.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Какой долбо@б снимает и кто даёт деньги на такое фуфло ?
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1 м.
valentina sergeeva
Потому что фильмы дурацкие. Не умеешь — не берись. Или штампуй за свой счёт!
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1 м.
Gennady Sokolovsky
&quot;BadComedian объяснил пустые кинозалы на премьере &quot;Колобка&quot;&quot; А что вообще &quot;объяснять&quot; про это??? какая-то кучка &quot;типа умельцев&quot; разматывает бесконечную &quot;франшизу&quot;. Задолбал уже &quot;харламов&quot;, задолбали &quot;сюжетные ВЫВЕРТЫ&quot;. НЕ КАТИТ такой &quot;номер&quot;. Даже не &quot;выдохлись сценаристы&quot;. Они просто ТУПОРЫЛЫЕ. сделал три серии - ХОРОШ, СВОРАЧИВАЙ ЛАВКУ.
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1 м.