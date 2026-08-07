Российский блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) заявил "Газете.Ru", что фильм "Последний богатырь.
BadComedian объяснил пустые кинозалы на премьере "Колобка"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Какой долбо@б снимает и кто даёт деньги на такое фуфло ?
Ответить
1 м.
valentina sergeeva
Потому что фильмы дурацкие. Не умеешь — не берись. Или штампуй за свой счёт!
Ответить
1 м.
Gennady Sokolovsky
"BadComedian объяснил пустые кинозалы на премьере "Колобка"" А что вообще "объяснять" про это??? какая-то кучка "типа умельцев" разматывает бесконечную "франшизу". Задолбал уже "харламов", задолбали "сюжетные ВЫВЕРТЫ". НЕ КАТИТ такой "номер". Даже не "выдохлись сценаристы". Они просто ТУПОРЫЛЫЕ. сделал три серии - ХОРОШ, СВОРАЧИВАЙ ЛАВКУ.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии