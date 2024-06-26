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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Учёные нашли способ запускать большие ИИ-модели на системах мощностью 13 Вт, ...

Учёные нашли способ запускать большие ИИ-модели на системах мощностью 13 Вт, ...

Учёные нашли способ запускать большие ИИ-модели на системах мощностью 13 Вт, вместо 700 ВтИсследователи из Калифорнийского университета в Санта-Круз разработали метод, позволяющий запускать большие языковые модели искусственного интеллекта (LLM) с миллиардами параметров при значительно меньшем потреблении энергии, чем у современных систем.

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