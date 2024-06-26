Учёные нашли способ запускать большие ИИ-модели на системах мощностью 13 Вт, вместо 700 ВтИсследователи из Калифорнийского университета в Санта-Круз разработали метод, позволяющий запускать большие языковые модели искусственного интеллекта (LLM) с миллиардами параметров при значительно меньшем потреблении энергии, чем у современных систем.