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Предупреждают о штрафах: что грозит за поджог травы в Подмосковье

Предупреждают о штрафах: что грозит за поджог травы в Подмосковье

Специалисты напоминают жителям о серьезных штрафах за самовольный поджог сухой травы. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области выпустил памятку, напоминающую жителям региона о недопустимости самовольного поджога сухой травы.

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