21 октября в зале «Медиацентр» Ситуационного центра города Москвы состоялась церемония награждения победителей городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» в отрасли издания и распространения печатных СМИ.
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