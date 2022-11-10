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«Матч ТВ» о ЧМ-2022: «Практически все матчи покажем в федеральном эфире»

«Матч ТВ» планирует показать почти все матчи ЧМ-2022 в федеральном эфире. Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

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