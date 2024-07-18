Джо Байден может выйти из президентской гонки в ближайшие дни

Axios полагает, что Байден поддержит кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, но решающее слово оставит за делегатами на съезде Демократической партииОтказ президента США Джо Байдена от номинации в качестве кандидата от Демократической партии может произойти 20-21 июля, пишет Axios.