Банк Wio из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из РФ

Это популярный банк среди русского комьюнити в Эмиратах. Он отличается простотой открытия счета. В поддержке Wio заявили, что отказы в зачислениях связаны с внутренней политикой кредитной организации Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России.