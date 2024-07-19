Банк Wio из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из РФ

Это популярный банк среди русского комьюнити в Эмиратах. Он отличается простотой открытия счета. В поддержке Wio заявили, что отказы в зачислениях связаны с внутренней политикой кредитной организации Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России.
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