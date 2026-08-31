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В Дагестане трое напали на автоинспекторов - суд вынес приговор

В Дагестане трое напали на автоинспекторов - суд вынес приговор

Их привлекли к ответственности за нападение на сотрудников ДПС, незаконное хранение оружия и наркотиков.

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