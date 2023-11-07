МВД Украины: помощник Залужного погиб при показе сыну подаренной гранаты

6 ноября Частяков праздновал день рождения. Он вернулся домой с подарками от коллег, среди которых оказался подарочный ящик с гранатами Помощник главнокомандующего украинской армии Геннадий Частяков погиб в результате взрыва гранаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии