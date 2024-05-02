Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, власти Израиля назвали его антисемитом

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в среду, что его страна разрывает дипломатические отношения с Израилем, подчеркнув, что страны мира не должны безразлично относиться к происходящему в секторе Газа.
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