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Военные новости ★ спецоперация

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Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, власти Израиля назвали его антисемитом

Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, власти Израиля назвали его антисемитом

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в среду, что его страна разрывает дипломатические отношения с Израилем, подчеркнув, что страны мира не должны безразлично относиться к происходящему в секторе Газа.

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