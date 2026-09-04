‼️🇺🇸🇷🇺 Мои представители везут в Москву предложение о мире, — Трамп ▪️Уиткофф и Кушнер едут в Москву с предложением по прекращению войны.
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