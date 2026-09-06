Нутрициолог Войтович назвала завтраки, которые мешают детям учиться

Сладкие йогурты с различными добавками и хлопья быстрого приготовления вызывают резкий скачок глюкозы в крови, а потом она быстро падает, из-за активность ребенка снижается, рассказала в интервью «360» детский интегративный нутрициолог Наталья Войтович.