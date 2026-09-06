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Аргументы и Факты

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Нутрициолог Войтович назвала завтраки, которые мешают детям учиться

Нутрициолог Войтович назвала завтраки, которые мешают детям учиться

Сладкие йогурты с различными добавками и хлопья быстрого приготовления вызывают резкий скачок глюкозы в крови, а потом она быстро падает, из-за активность ребенка снижается, рассказала в интервью «360» детский интегративный нутрициолог Наталья Войтович.

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