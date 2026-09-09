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Живая Кубань

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Британский дипломат спрогнозировал «временное» решение по Украине

Британский дипломат спрогнозировал «временное» решение по Украине

Британский дипломат спрогнозировал «временное» решение по УкраинеБывший британский посол на Украине и в Южной Корее Саймон Смит поделился своим видением того, как может завершиться текущий конфликт.

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