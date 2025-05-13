Эксперт Бондарь: курение в своей квартире может привести к судам с соседями

Любители покурить в квартирах могут заработать штраф или судебный иск от соседей.Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что курящих в квартирах и на лестничных площадках соседей можно приструнить исками в суд и штрафами.
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