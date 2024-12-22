В Торопце открыли модельную библиотеку нового поколения

19 декабря в Торопце состоялось открытие обновлённой библиотеки, на котором собрались представители администрации Торопецкого муниципального округа, сотрудники Торопецкой центральной библиотеки, почётные гости.
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