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Газета.ру

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Джонсон призвал усилить поддержку Украины из-за инцидента на границе с Польшей

Джонсон призвал усилить поддержку Украины из-за инцидента на границе с Польшей

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал усиливать поддержку Украины после того, как поезд, в котором он передвигался, оказался в зоне атаки российского БПЛА возле границы Украины с Польшей.

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