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Загрязнение мазутом может достичь Феодосийского залива, считают в РАН

Загрязнение мазутом может достичь Феодосийского залива, считают в РАН

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Восточный ветер может привести к угрозе загрязнения нефтепродуктами от затонувших танкеров юго-восточного побережья Крыма - от Керченского пролива до Феодосийского залива, говорится в сообщении Института космических исследований РАН.

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