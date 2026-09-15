Лавров указал на вид агрессии, о котором Запад предпочитает молчать

Лавров указал на вид агрессии, о котором Запад предпочитает молчатьСергей Лавров, возглавляющий российское внешнеполитическое ведомство, выступил на посольском круглом столе, где обсуждалась ситуация вокруг Украины.
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