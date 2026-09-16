В Краснодаре 36 домов и 7 школ останутся без воды на 6 часов

В ночь с 16 на 17 сентября часть Комсомольского микрорайона Краснодара останется без воды. Как уточнили в городском МЦУ, плановые работы начнутся в 22:00 и продлятся до 4:00.
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