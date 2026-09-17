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Царьград

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Атака дрона ранила главу округа Брянской области Александра Подольного

Атака дрона ранила главу округа Брянской области Александра Подольного

Глава Стародубского округа Брянской области Александр Подольный получил осколочные ранения из-за атаки ВСУ в четверг.

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