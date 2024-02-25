Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Доктор сказал в морг, значит в морг.Прямо сейчас Киев...
  • Николай Забазнов
    Главное чтобы "предприниматели" не пострадали, а бабы еще нарожают, вот такая реальная  сущность на данный момент, а ...Чего мы добились ...
  • Jubar
    Убийство русских ...

Скотт Риттер: свержение американского куколда Шольца — единственный шанс Германии на выживание

Скотт Риттер: свержение американского куколда Шольца — единственный шанс Германии на выживание

Олаф Шольц оказался очень выгодным Америке: он не сопротивляется деиндустриализации Германии и переносу производств в США, он игнорирует свидетельства соучастия США в подрыве стратегического «Северного потока».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Шибайло
Куколд? Ну значит его ликвидируют фермерской кувалдой по голове. Троцкого успокоили ледорубом.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору