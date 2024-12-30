«По щучьему велению»: Рыба моей мечты

«По щучьему велению» — новая сказка от продюсеров «Конька-горбунка», вновь отдающая дань уважения классическим работам Александра Роу, но уже не заигрывающая со взрослой аудиторией при помощи актуальных шуток.
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