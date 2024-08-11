Алекс Пройас экранизирует пьесу Карела Чапека R.U.R.

Алекс Пройас вернется к режиссуре после восьмилетнего перерыва. По информации World of Reel, создатель «Темного города» и «Ворона» адаптирует научно-фантастическую пьесу чешского писателя Карела Чапека R.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии