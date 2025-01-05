Европа планирует возобновить "срочку" и готовится к войне с Россией: Чем они нас удивят

Страны ЕС спешно и активно готовятся к войне. Польша на миллиарды евро заказывает технику из Южной Кореи, Литва подписала контракт с концерном Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов.
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