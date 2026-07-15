Where Men Outnumber Women Around The World Why do some countries have noticeably more men than women, while others have the opposite pattern? This map, via Visual Capitalist's Jeff Desjardins, shows which countries have male- or female-majority populations using World Population Review data on the number of males per 100 females.
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