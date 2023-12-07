Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Виляют как прицеп на льду.Кэмерон сделал де...
  • CastroLeonora
    Похоже, что назавание подбирали для лёкой рифмы, означающей поражение, которое настало цели 😈В зоне СВО начали...
  • Sergiy Che
    А чё так?? Без холявного бензину и бухла скушно стало??))Финляндия готовит...

«Для защиты Эссекибо»: Венесуэла мобилизует армию и намерена занять спорный регион (КАРТА)

«Для защиты Эссекибо»: Венесуэла мобилизует армию и намерена занять спорный регион (КАРТА)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, устанавливающий к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх