Власти Франции разрешили сажать серийных педофилов пожизненно

Французские парламентарии одобрили законодательный акт, направленный на защиту несовершеннолетних, который предусматривает пожизненное лишение свободы для лиц, неоднократно совершавших насильственные действия сексуального характера в отношении детей.
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