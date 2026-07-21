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Аргументы и Факты

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Власти Франции разрешили сажать серийных педофилов пожизненно

Власти Франции разрешили сажать серийных педофилов пожизненно

Французские парламентарии одобрили законодательный акт, направленный на защиту несовершеннолетних, который предусматривает пожизненное лишение свободы для лиц, неоднократно совершавших насильственные действия сексуального характера в отношении детей.

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