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Бен Симмонс: «Благодарен «Бруклину» за возможность играть в баскетбол»

«Безусловно, я вынес много ценных уроков. Думаю, это самое главное. Каждый год все немного меняется. Я благодарен за опыт, который получил здесь, благодарен людям, с которыми познакомился, и за возможность играть в баскетбол – это было здорово.

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