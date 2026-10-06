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Русская весна

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Польша готовится к войне, разрабатывая закон о «предвоенном состоянии»

Польша готовится к войне, разрабатывая закон о «предвоенном состоянии»

Польша готовится к войне, разрабатывая закон о «предвоенном состоянии». Документ должен упростить переброску польских и союзных войск, усилить взаимодействие армии со службами внутренней безопасности и адаптировать правила к гибридным, кибернетическим и информационным угрозам, передаёт Polskie Radio.

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