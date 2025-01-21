За неделю экологические службы Петербурга собрали почти 12 тонн опасных отходов

Специалисты также выезжали на места возможных загрязнений акваторий водных объектов С 13 по 19 января городские аварийные экологические службы Санкт-Петербурга получили от жителей 329 сообщений о проблемах экологической безопасности.
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