Парламент Армении обсудит вопрос об отставке правительства 17 июня. Это решение было принято после того, как несколько оппозиционных фракций, в том числе "Армения" и "Я имею честь", потребовали созыва внеочередного заседания для рассмотрения этого вопроса.
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