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Парламент Армении обсудит вопрос об отставке правительства 17 июня

Парламент Армении обсудит вопрос об отставке правительства 17 июня

Парламент Армении обсудит вопрос об отставке правительства 17 июня. Это решение было принято после того, как несколько оппозиционных фракций, в том числе "Армения" и "Я имею честь", потребовали созыва внеочередного заседания для рассмотрения этого вопроса.

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