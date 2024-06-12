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Путин назвал День России символом неразрывного пути Отечества

Путин назвал День России символом неразрывного пути Отечества

День России следует отмечать как символ неразрывности российской государственности. Об этом 12 июня заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за 2023 год.

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