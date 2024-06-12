Путин назвал День России символом неразрывного пути Отечества

День России следует отмечать как символ неразрывности российской государственности. Об этом 12 июня заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за 2023 год.
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