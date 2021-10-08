В ходе контрольных занятий связисты ВВО в Забайкальском крае выпол-нили нормативы по развертывание полевых подвижных пунктов управле-ния

В Забайкальском крае с подразделениями связи Восточного военного округа проведены контрольных занятий по обеспечению устойчивой и непрерывной связи с руководством общевойскового объединения, подчиненных соединений и воинских частей.
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