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Альфа-банк поможет «Медси» выйти на биржу

Альфа-банк поможет «Медси» выйти на биржу

Альфа-банк приобрел долю в размере 4,85% в группе компаний «Медси» у АФК «Система». Одной из ключевых причин сделки в пресс-службе банка называют подготовку компании к возможному выходу на IPO.

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