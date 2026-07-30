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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Бубнов: «Зенит» и «Спартак» не стали сильнее, а «Краснодар» стал. Сперцян вовремя ушел – браво Галицкому»

Бывший футболист « Спартака » Александр Бубнов считает, что «Краснодар» стал сильнее к началу нового сезона, несмотря на уход Эдуарда Сперцяна в « Аль-Ахли ».

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