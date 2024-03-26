РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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  • Светлана Зуева
    Жиртрест....хороший шашлык😜Польша заявила о ...
  • Геннадий Бережнов
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  • Фил
    Ракетой подавился,боров польский.Польша заявила о ...

Польша заявила о смерти генерала Марчака, ходят слухи, что его накрыло русской ракетой в Часов Яре

Польша заявила о смерти генерала Марчака, ходят слухи, что его накрыло русской ракетой в Часов Яре

Командованием войска польского распространено сообщение о том, что внезапно скончался бригадный генерал Адам Марчак, причем всех убеждают, что он умер от старости в постели, сообщили во вторник, 26 марта.

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Комментарии
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Ф
Фил
Ракетой подавился,боров польский.
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14 час.
Геннадий Бережнов
Не лезли бы вы пшеки на Россию, иначе останется от вас один пшик! Ну что же вы не читаете историю, а она поучительна!
Ответить
13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Жиртрест....хороший шашлык😜
Ответить
2 час.

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