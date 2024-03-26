Польша заявила о смерти генерала Марчака, ходят слухи, что его накрыло русской ракетой в Часов Яре

Командованием войска польского распространено сообщение о том, что внезапно скончался бригадный генерал Адам Марчак, причем всех убеждают, что он умер от старости в постели, сообщили во вторник, 26 марта.
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